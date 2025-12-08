Будущее стартует здесь: ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей 14 декабря

Вуз откроет секреты успешного поступления и настоящей студенческой жизни

Erid: 2SDnjcvZiTq

Год подходит к концу, а у старшеклассников начинается время важных решений: впереди экзамены, выбор профессии, вуза и будущего пути.

Ведущий университет Южного Урала приглашает абитуриентов и их родителей на главный образовательный праздник уходящего года в преддверии дня рождения ЮУрГУ — День открытых дверей!

Гостям мероприятия расскажут о новшествах приемной кампании 2026 года, новых форматах образовательных программ и возможностях освоения дополнительных специальностей, внеучебных возможностях и карьерных траекториях с реальной перспективой трудоустройства.

На мероприятии будет работать стендовая площадка по всем направлениям подготовки, реализуемым в ЮУрГУ, в рамках которой абитуриент познакомится с преподавателями университета, а также получит информацию о новых профилях подготовки.

Преподаватели поделятся инсайдерской информацией о каждом направлении обучения, а студенты — реальными историями, как найти себя в большом мире университета и мире профессий.

А еще гостей ждет развлекательная программа: каждый может принять участие в викторине и выиграть ценные призы и фирменную сувенирную продукцию университета.

Мероприятие состоится 14 декабря в 12:00 в актовом зале (2‑й этаж главного учебного корпуса ЮУрГУ). Для участия необходима простая регистрация.

Для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована прямая трансляция.

Участие в мероприятии для абитуриента — это первый шаг навстречу своему будущему вместе с ЮУрГУ!