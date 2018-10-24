/ Бюджет региона на будущий год сформировали с учетом 5 миллиардов прибыли

Дефицит в скором времени должен достигнуть нулевой отметки.

Больше 5 миллиардов рублей собственных доходов заложили в бюджет области на плановый период 2019 и 2020 годов. За предыдущие 4 года дефицит бюджета удалось сократить, а концу финансового года этот показатель и вовсе должен дойти до нуля. Увеличение доходов при этом связывают с налоговыми поступлениями, акцизами, поступлениями из федерального бюджета.

Рост доходов произошел за счет поступлений собственных доходов от налоговых и неналоговых доходов. Таким образом, произошло существенное снижение планового дефицита областного бюджета, а это внушительная сумма — более, чем пять миллиардов рублей. — подтверди председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Законопроект порекомендовали принять в трех чтениях, в том числе с учетом распределения бюджета. Так, 618 миллионов пойдут на единовременную помощь пожилым гражданам, 116 миллионов направят на оплату труда работников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.