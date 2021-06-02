Будем здоровы! 2 июня — День здорового питания

О производстве полезных продуктов рассказал президент ООО «Союзпищепром» Александр Берестов

Жить долго и активно, как можно реже вспоминать про болезни — мечта каждого. И путь к ней, по мнению врачей, лежит через… желудок! Да, да, именно так! Ведь более 80% нашего иммунитета обеспечивает именно пищеварительная система. О производстве полезных продуктов, здоровом питании как о глобальном тренде мы в День здорового питания взяли интервью у президента ООО «Союзпищепром» Александра Берестова.





— Александр Павлович, «Союзпищепром» известен своими продуктами для здорового питания. Это мода, осознанная подстройка под рынок или ваши личные убеждения, как руководителя?

— Самое главное, что это мои личные убеждения. Я придерживаюсь здорового питания, профессионально занимаюсь изучением разных систем, нахожу много интересного как в западных источниках, так и в системах здорового питания на Востоке. И в каждом из направлений есть интересные продукты, с полезными для организма свойствами, и эти продукты мы внедряем на нашем производстве.

— А как же мода и тренд на ЗОЖ?

— Они, несомненно, тоже существуют. Во всем мире продукты здорового питания — это единственная категория товаров FMCG, которая стабильно растет на протяжении как минимум последних пятнадцати лет. Жить долго, быть активными всю жизнь — достойная цель. По статистике, уже более 1 миллиарда человек придерживаются этой тактики. Я среди них, и для меня важно, что предприятие «Союзпищепром», которым я руковожу уже более 40 лет, обеспечивает жителей России продуктами для здорового питания.

— Вы говорите про растительные напитки?

— Не только. У нас целая линейка продуктов под брендом «Здоровое меню». Это готовая экосистема, которую бери и внедряй в свой ежедневный рацион. Растительные напитки — локомотив продаж в категории. Но мы выпускаем льняное масло с омегой 3 и 6, хлопья с повышенным содержанием растительного белка, четырехзлаковые макароны, в которых в два раза больше клетчатки, готовые завтраки без сахара, овсяные кисели и йогурты — об их полезности можно вообще диссертацию написать.





— Но все-таки растительное молоко, пожалуй, самый прорывной проект «Союзпищепрома».

— Да, это так. Сегодня наше растительное молоко продается от Калининграда до Камчатки и 25% уходит на экспорт. Категория популярна тем, что воспринимается потребителями как базовая часть здорового питания. Молоко — универсальный солдат, который используется в тысячах рецептов. А растительное — его функциональный аналог. Просто пить, варить кашу, делать блины и омлеты, мороженое, десерты. Все, к чему мы привыкли. При этом меньше калорий, нет лактозы и вместо животных жиров более легкие растительные. Продукт оказался очень узнаваемым, легко «вписывающимся» в традиционный рацион. И, как оказалось, при хорошем качестве растительных альтернатив это еще и вкусно, и разнообразно.

К тому же мы смогли предложить рынку цену в два раза ниже западных аналогов при качестве, которое не уступает, а зачастую и превосходит. Так, мы на «Союзпищепроме» при разработке напитков берем западные аналоги и, пока не добиваемся, чтобы наша продукция в слепых тестах побеждала, не допускаем потенциальный рецепт до производства.





— Как бы вы оценили рост и объем сегмента растительного молока и напитков на российском рынке?

— Эти цифры не секрет, причем самые точные данные дает концерн Tetra Pak, который производит упаковку практически для всего сегмента. В 2020 году растительные напитки на рынке России вплотную приблизились к символической отметке в 100 млн литров, не дотянув до нее каких-то 3 единицы (с экспортом в страны СНГ 105 млн литров). По прогнозам, в 2021 году будет продано более 125 млн литров. По динамике продаж «Союзпищепрома» мы чувствуем, что прогноз сбудется. В процентном выражении ежегодный рост примерно 20—25%.

— Можно ли говорить о том, что это уже не просто узкая ниша, а отдельная продуктовая категория?

— Растительное молоко на рынке России прошло несколько этапов роста. Лет пять назад это был напиток для тех, у кого проблемы с лактозой, потом к ним подключились вегетарианцы и экоактивисты. Потом на рынок вышли два крупнейших российских игрока — «Союзпищепром» с марками «Здоровое мню» и Green Milk и «Сады Придонья» с маркой Nemoloko. Цена стала психологически приемлемой для потребителя, и начался взрывной рост продаж. Так растительное молоко перешло на следующую стадию: продукт стал популярной альтернативой традиционному молоку, стал понятным для потребителя, и подавляющее большинство попробовали его хотя бы раз. В ближайшие год-два растительные альтернативы перейдут в разряд продуктов массового спроса. В каждом крупном супермаркете полка с растительным молоком уже сопоставима с традиционной «молочкой» по размерам. Финальный шаг — растительное молоко появится как постоянная категория во всех сетях в форматах магазинов у дома.

— Когда вы начали выпускать растительные напитки и как пришла эта идея?

— Старт промышленного производства растительных напитков на «Союзпищепроме» пришелся на 2015 год. Задумывая расширение производства, мы искали ответ на вопрос: «Что популярно в европейских странах, но пока производства этого продукта нет в России»? Ответ — растительное «молоко».

Сначала начали производить классический овсяный кисель «Здоровое меню», потом овсяный кисель со вкусами, используя в качестве добавок натуральные соки и фруктовые пюре. В 2017 году появились растительные йогурты, которые благодаря входящей в состав болгарской палочке имеют двойной эффект — работают как пробиотик и пребиотик одновременно.





В это же время закупили новейший итальянский завод по производству растительных напитков, построили под него современный промышленный корпус в центре Челябинска. С начала 2018 года компания продает растительное молоко: овсяное, рисовое, пшеничное, соевое, миндальное, кокосовое и так далее. В портфеле компании два бренда: «Здоровое меню» для ценителей классических вкусов и Green Milk — яркие вкусы, которые также оценила и кофейная индустрия, «распробовав» профессиональную линейку для кофе Green Milk Professional. В настоящее время мы продаем около 40 SKU растительных напитков и в лаборатории уже подготовлено 11 новых рецептур, которые вводятся в производство.

— На сколько процентов вырос ваш объем продаж в 2020 году?

— По данным Тетрапак, основанным на анализе продаж количества упаковки производителям растительного молока, самая быстрорастущая марка на рынке России в 2020 году — Green Milk. Если в среднем рынок рос в районе 20%, то продажи Green Milk выросли на 283%. В 2021 году тенденция продолжилась: с начала года рост составил еще около 50%.





В этом году мы сделали рестайлинг марки «Здоровое меню» и выпустили еще четыре новых йогурта с очень яркими вкусами. Также на рынок пришел уникальный напиток «Золотой латте» Green Milk: в составе соевое молоко, куркума, имбирь, масло гвоздики и лимона — все, что «доктор прописал» для иммунитета! Еще один интересный новый вкус — соевое молоко «Яблоко крица», также в линейке Green Milk.

— Как бы вы оценили сейчас соотношение импорта и отечественного производства в сегменте растительного молока?

— За последние три года российские производители полностью «отвоевали» рынок растительных напитков. Это яркий пример импортозамещения. Если в 2017 году более 90% составлял импорт, то сегодня более 80% — российские марки. Сейчас на рынок выходят новые игроки из России. И это большой плюс для потребителей, так как чем больше конкуренция, тем выше качество. Думаю, что за импортом останется только экзотический сегмент органического молока, стоимость которого около 300 рублей за литр, но это очень узкий сегмент потребителей.





— Каковы перспективы?

— Однозначно будем расширять экосистему «Здоровое меню», продуктов для здорового питания должно быть больше. Это каши и крупы, где правильное сочетание ингредиентов дает новое качество, модные добавки суперфудов в традиционные продукты. Кстати, многие суперфуды отечественные. Больше белка, больше клетчатки, меньше сахара, богатый микроэлементный состав, продукты, полученные в результате ферментации. Это базовые тренды. Есть конкретные планы ввода новинок, которые реализуем в ближайшие несколько лет.

spp.ru

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