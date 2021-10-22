«Будем использовать эти идеи»: Алексей Текслер оценил проекты молодежи на форуме «Территория смыслов»

Губернатор обещал использовать многие идеи, озвученные на мероприятии

В Челябинской области состоялся форум «Территория смыслов Южного Урала». В нем приняли участие более сотни студентов, молодых специалистов, активистов молодежных общественных организаций, специалистов по работе с молодежью из вузов и предприятий, а также государственные служащие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил проекты участников.

«Было очень интересно, многое я взял себе на заметку. Чувствуется, что вы подошли к решению поставленных задач продуманно и творчески. Надеюсь, что все участники вынесли из этого обучения максимум пользы. Особенно это касается руководителей и специалистов по работе с молодежью в муниципальных образованиях и учебных заведениях. Рассчитываю, что подходы, выработанные за пять дней форума, помогут вам в решении профессиональных задач», — поблагодарил Алексей Текслер.

Десять команд представили свои проекты по вовлечению юношей и девушек в активную молодежную жизнь региона.

«Молодежь говорит, что им нужно, какие у них проблемы, — эта прямая обратная связь для меня, наверное, самое ценное. И мы совершенно точно будем реализовывать часть проектов, которые предлагались. Мне понравилась идея создать платформу, на которой ребята могли бы давать свои идеи, предложения по типу маркетплейса. Дальше мне понравился проект, который предлагали ребята: собирать родителей, когда возник какой-то конфликт в семье, и в отдельном формате лагеря вместо со специалистами находить решения проблемы и масштабировать их. Мы совершенно точно это все будем использовать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков напомнил, что платформа представляет 26 конкурсов, среди которых — «Лидеры России», «Флагманы образования», «Мастера гостеприимства» и другие. Вместе с правительством региона они занимаются поиском талантливой молодежи.

«Нам интересна защита проектов, которые обсуждаются в последний день форума. Над ними ребята работали несколько дней, напитываясь от экспертов и от своих сверстников. У президентской платформы заключено соглашение с правительством Челябинской области по реализации совместных проектов по развитию талантов и отбору кадров», — прокомментировал Антон Сериков.

Он отметил, что на таких форумах собирается активная и талантливая молодежь.