Брызнувший из баллончика в лицо женщине челябинец выплатит штраф

Решение вынесла комиссия по делам несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала 17-летнего челябинца за нападение на соседку. Причиной стал конфликт, произошедший 18 июля у подъезда дома № 47 на Комсомольском проспекте Челябинска, сообщает прокуратура региона.

Молодой человек выгуливал двух крупных собак, когда навстречу ему вышла соседка. Женщина сделала замечание парню: ей не понравилось, что животные без намордников. Завязался спор. В какой-то момент парень достал газовый баллончик и распылил его содержимое соседке в лицо.

События запечатлели камеры видеонаблюдения, по делу началась проверка.

Вчера, 31 августа, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В нём принимал участие и представитель прокуратуры. Молодому человеку вменяют административное правонарушение по статье «Побои». За применение баллончика ему теперь придётся выплатить штраф в 5 тысяч рублей.