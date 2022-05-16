Брошенных матерью детей из Сатки отдадут на воспитание тете

Мальчик и девочка несколько дней просидели дома одни

Пьющую жительницу Сатки, которая оставила дома двоих детей без присмотра, лишат родительских прав. Воспитывать ее сына и дочку готова родная тетя. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В марте этого года женщина на четыре дня ушла из квартиры, оставив там 13-летнюю дочь и 7-летнего сына. В ходе обследования квартиры выявлено антисанитарное состояние: ванна была заполнена канализационными стоками ввиду длительного засора, по стенам кухни ползали тараканы, из продуктов имелись остатки борща и четыре яйца»,

— рассказывают в пресс-службе.

С конца марта ребята находятся в социальном учреждении. Мать навестила их только раз. Виновной в сложившейся ситуации женщина считает дочку, которая открыла двери социальным работникам. Воспитывать детей мать не стремится, отец ребят также не горит желанием забрать детей.

В суд направлен иск о лишении матери и отца родительских прав, о взыскании алиментов. Родная тетя уже оформляет опеку над племянником и племянницей.