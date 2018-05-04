/ Челябинские зоологи выхаживают упавшего с дерева бельчонка-отказника

Маленького грызуна бросила мать-белка в дупле

Ветеринары Челябинского зоопарка лечат маленького бельчонка, оставшегося без мамы. Зверек родился всего три недели назад. Его мать-«кукушка» решила сменить место жительства. Переселяясь из дупла она забрала одного бельчонка, а за вторым так и не вернулась.

На территории контактного зоопарка жила белка. Она родила двух бельчат, одного сумела перетащить, а второго нет. Зоологи наблюдали и ждали, но она не вернулась. Сейчас малышу три недели, он упал и разбил себе мордочку. Зоологи не смогли пройти мимо, начали лечить и выкармливать. Сейчас выбирают имя. Ветеринары с успехом заменяют ему семью, он умеет прыгать и тарахтеть. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском зоопарке.

Сейчас новому питомцу зоопарку выбирают имя. Сотрудники уже придумали несколько вариантов и выставили их на голосование: Мураш, Мажорик, Фундучок, Вольт, Вегас, Свирид, Соломон, Бруно, Белк, Мотя, Аль Бельгино, Гарибальду, Чел.



Малыш останется под наблюдением зоологов до тех пор, пока не научится самостоятельно кушать. После чего «подкидыша» поселят в специальный вольер контактного зоопарка, где его смогут увидеть посетители.