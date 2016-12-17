МВД: пачка сигарет подорожает до 220 рублей

Рост стоимости ожидают
из-за увеличения акцизов.
Средняя стоимость пачки сигарет в 2017 году вырастет до 220 рублей. Это более, чем в 2 раза, сравнивая с текущими 90 рублями. Такой прогноз сделали в Министерстве внутренних дел, предсказав также рост доли нелегальной продукции.
В 2017 году в России средняя цена пачки сигарет вырастет до 220 рублей. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на расчеты в документах МВД, сделанные с учетом повышения акцизов. Рост стоимости неминуемо приведет к росту контрафактной продукции, уверены в Министерстве, с ними согласны и представители табачных компаний.
— В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку, — передают «Известия» слова из письма замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.
Напомним, что с начала 2017 года поправками к Налоговому кодексу минимальное значение акциза увеличится на 26%. Кроме того, Минфин проидексировал полученное значение еще на 10%. То есть, акциз за 1 тысячу сигарет вырос с 1680 до 1930 рублей, а затем до 2123 рублей. На текущий момент средняя цена пачки сигарет составляет 90 рублей.
Фото: euroradio.fm