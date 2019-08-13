Брокенский призрак был замечен на Дальнем Таганае

Южноуральцы запечатлели необычное явление.

На Южном Урале в Национальном парке «Таганай» сфотографировали необычную оптическую иллюзию под названием Брокенский призрак. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

Вокруг необычной иллюзии существует множество легенд, одна из которых рассказывает о пастухе, который прятался на горе от разбойников. Остановившись отдохнуть, мужчина в ужасе увидел большого призрака, окруженного ярким сиянием. Испуганный пастух помахал призраку, тот ответил тем же и испарился.

Впервые это явление увидели на горе Брокен в горном массиве Гарц Средней Германии. Иллюзии дали название «призрак горы Брокен» или «Брокенские великаны». Суть явления состоит в том, что, если на горе в туман, то можно посмотреть в противоположную сторону от солнца, и тогда можно увидеть большую тень, окруженную радужным сиянием.

Дело в том, что лучи солнца падают ниже людей, находящихся на горе, тем самым тень самого покорителя горы проецируются на фоне тумана. Маленькие капли разлагают лучи света на спектры, образуя цветное свечение.