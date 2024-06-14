Бренд Златоуста признан лучшим на туристическом конкурсе в Москве

Он получил спецприз форума «Путешествуй!»

На туристическом форуме на ВДНХ объявили итоги Первого Международного конкурса креатива и рекламы в туриндустрии «Путешествуй больше!». В номинации «Все для путешественников» Минэкономразвития России отметило первым местом брендинг территории Златоуста.

Победителем стал проект «Златоуст. История на фоне гор» (фирменные футболки, кепки, путеводители, открытки, стикеры и альбомы).

Всего на конкурс подали свыше 550 заявок, в том числе из Китая, Ирана и с Кубы. «Путешествуй больше» объединил профессионалов, демонстрирующих потенциал своего региона и продвигающих самые красивые места нашей страны. Главная цель форума — вдохновить людей со всего мира на путешествия по России.

«Нам есть чем удивлять туристов, ведь в России доступны самые разнообразные виды отдыха. Сегодня туризм в России динамично развивается и становится одной из самых быстрорастущих отраслей экономики. Путешествия в стране становятся более доступными и безопасными, а качество отдыха — более комфортным», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Также в шорт-лист конкурса от региона попали медиапроект «Юраль!» и фирменный стиль Челябинской области, приуроченный к 10-летию падения метеорита.