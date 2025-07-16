Бреды приняли фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Местные жители получили ответы на свои вопросы, сдали нормы ГТО, проверили здоровье

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» продолжает свое путешествие по Южному Уралу. Остановку в большом маршруте совершили в Бредах. Жители поселка смогли получить ответы на свои вопросы, проверить здоровье и сдать нормы ГТО, а также записать детей на дополнительное образование. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

«В нашем регионе второй год подряд реализуется замечательный проект „Челябинская область — большая семья“. Это уникальный фестиваль, объединяющий поколения. Желаем вам приятного общения, отдыха в кругу семьи и новых знакомств с единомышленниками. Всем нам — мира, здоровья и продуктивного дня!»— обратилась к брединцам заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук.





Сцену и уютные уголки для отдыха подготовили волонтеры. Команда добровольцев также помогла провести развлекательные программы.

«Сегодня мы во второй раз принимаем фестиваль в нашем родном Брединском районе. Эта инициатива нашего губернатора была поддержана всеми жителями Челябинской области. Здесь каждый найдет то, что ему интересно. Благодарю всех участников, с помощью которых этот праздник стал возможен»,— сказал глава Брединского района Николай Плохих.





В общественную приемную жители поселка обращались по поводу содержания общего имущества, стажа мобилизованного, оказания медицинской помощи. Более 80 брединцев получили консультации по трудоустройству. Четверо из них — это участники СВО. Почти 30 детей до 14 лет прошли профориентацию и тематические викторины. У представителя министерства ЖКХ поинтересовались проведением капитального ремонта и газификацией. Местных жителей, которые несколько лет получали квитанции с неправильными инициалами, направили в МФЦ.





«За пять лет ваш район стал для меня по-настоящему родным. Вы — одна большая семья. Спасибо нашему губернатору за эту инициативу: наша область действительно становится единой дружной семьей. Здесь вы можете обратиться в различные министерства и ведомства, получить поддержку, помощь и консультации»,— отметил депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин.





В спортивных соревнованиях приняли участие взрослые и дети, а также целые семьи. 78-летний Бахчан Абилов выполнил норматив по своему возрасту и получил «золото». В спортивной зоне фестиваля зафиксировали даже самый длинный прыжок — 2,45 метра. Представители министерства спорта проводили консультации по налоговому вычету для тех, кто сдал ГТО и прошел диспансеризацию.





«Я рад находиться в вашем замечательном, гостеприимном и солнечном районе. Сегодня хочется обратиться к вам, как к самым близким людям. Как говорит наш губернатор: „Челябинская область — регион абсолютных возможностей“. На фестивале представлено множество площадок, где эти возможности можно увидеть в действии. Они доступны как для крупных городов — Челябинска, Магнитогорска — так и для небольших сельских населенных пунктов»,— заявил председатель Челябинского отделения Российского союза сельской молодежи Владислав Уланов.





В рамках фестивального дня свою продукцию представили индивидуальный предприниматель Кожевникова (хлебокомбинат), районная ветстанция, Брединский лесхоз.