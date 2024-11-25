Братство и единство: челябинские юнармейцы узнали о работе военной полиции

На встрече представитель ведомства рассказал школьникам, в чем заключается их основная работа

Сегодня, 25 ноября, в 13-ю годовщину создания подразделений военной полиции, в челябинской библиотеке им. Татьяничевой юные патриоты подробно узнали об этой профессии.



С пятого класса юнармейцы начинают более подробно изучать историю России, занимаются волонтерской и общественной деятельностью, участвуют в различных патриотических мероприятиях, а также знакомятся с различными военными профессиями.

«В школе мы изучаем все то, что связано с патриотизмом, и детям это важно знать. Летом ездили на сборы, общались с генерал-майором. Дальше продолжим знакомиться с другими профессиями», — говорит учитель филиала школы № 104 Анастасия Галенко.

Во время встречи представитель военной полиции младший сержант Никита Бессонов рассказал школьникам, в чем заключается их основная работа.

Их деятельность включает в себя полное взаимодействие с министерством внутренних дел РФ.

«Занимаемся охраной правопорядка, мы больше связаны с военными. В нашем ведении — защита прав военнослужащих, розыск, оперативные задачи, а также контртеррористические операции, выполнение задач в зоне СВО», — рассказал Никита Бессонов.