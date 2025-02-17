Брат погибшего участника СВО из Челябинской области исполнит песни военных лет

Юрий Динмухаметов из Трехгорного с помощью музыки стремится помочь людям

23 февраля на экраны выйдет полная версия телеконцерта «Свои песни». Мы подробнее знакомим наших читателей с участниками уникального проекта. Главными героями съемочного процесса стали участники специальной военной операции и члены их семей.

Сегодня наш герой — Юрий Динмухаметов. Юрию 25 лет, он студент Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке. Юрий обучается оперному пению в классе профессора, народного артиста России Михаила Кизина. Срочную службу Юрий прошел недавно в ансамбле песни и пляски железнодорожных войск.





Во время боевых действий в зоне СВО 30 марта 2024 года погиб старший брат Юрия — Артем Лунев. Артем служил командиром отделения стрелковой роты в 217‑м полку 98‑й дивизии. Погиб Артем, спасая раненого товарища, — своим телом Артем закрыл молодого солдата. Посмертно Артем Лунев награжден орденом Мужества.

Так в семье Юрия Динмухаметова случилась трагедия.

Город Трехгорный — совсем небольшой, все друг друга знают. Поэтому, когда в какую-то семью приходит беда, переживают ее все вместе.

Судьба бойцов, трагедия родных и близких не могли оставить равнодушным Юрия Динмухаметова. Юрий организовал для жителей города концерт, посвященный памяти погибших горожан — героев СВО. Идею поддержала первый педагог Юрия в детской школе искусств Людмила Подольская и ее ученицы.

«Я подумал, что у меня есть шанс помочь людям пережить одно огромное общее горе. Поскольку я занимаюсь вокалом, с помощью музыки у меня появился шанс поговорить тет-а-тет с каждым жителем города. Концерт получил безумный отклик. Мы сумели поделиться горем, объединиться. Каждый обрел веру в силу нашего народа, нашей страны. Получилось вселить в сердца людей надежду на светлое будущее», — рассказывает Юрий Динмухаметов.

Городское телевидение Трехгорного сделало запись уникального концерта и теперь регулярно транслирует его для зрителей. Песни военных лет на музыку Александры Пахмутовой, Яна Френкеля, Оскара Фельцмана, Валерия Гаврилина и других вошли в программу концерта.

«В каждом произведении я примеряю на себя какой-либо образ. Этот образ находит отклик в моей душе, все приходится представить, пережить, воплотить. Вы не представляете, как тяжело мне дается исполнение песни Гаврилина „Два брата“. Настоящее испытание. Вспоминаю моего старшего брата, и невозможно сдержать слезы», — делится Юрий Динмухаметов.

Невероятный низкий бархатный голос Юрия восхищает, отзывается в душе каждого слушателя. Его звучание словно обволакивает, создавая атмосферу уюта и теплоты, и, кажется, способно затронуть самые чувствительные струны человеческой натуры. Каждая интонация певца создает удивительное пространство, помогает забыть о суете и погрузиться в мир эмоций и переживаний.





23 февраля Юрий Динмухаметов выступит в концерте «Свои песни». Трансляцию концерта можно увидеть в ВК-сообществах Министерства культуры Челябинской области и Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий.

Запись полной версии концерта будет доступна в тех же сообществах и после 23 февраля. Возрастное ограничение 12+.