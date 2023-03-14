Браконьеры заплатили 200 тысяч рублей за убитую в Челябинской области косулю

Горе-охотники получили предложение, от которого не смогли отказаться

Незаконная охота на территории Алакульского угодья в Кунашакском районе обошлась двоим жителям Челябинской области в 200 тысяч рублей. За убитую косулю они заплатили 40 тысяч рублей штрафа и еще 160 тысяч внесли добровольно в качестве возмещения нанесенного природе ущерба. Об этом сегодня, 14 марта, сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

Самку сибирской косули южноуральцы добыли еще в июне 2022 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело, которое после уплаты провинившимися штрафа было прекращено. Но поскольку это не сняло с браконьеров обязанности возместить нанесенный окружающей среде вред, Минэкологии Челябинской области предложило им добровольно возместить ущерб в размере 160 тысяч рублей.

Мужчины приняли предложение, ведь в противном случае компенсацию с них взыскали бы в судебном порядке, что обернулось бы для них дополнительными расходами.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о задержании двоих челябинцев, которые перевозили в багажнике автомобиля шесть туш косуль. В отношении одного из них возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».