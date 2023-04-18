Браконьеры убили трех лебедей в Челябинской области

Преступников поймали за разделкой туш

В селе Подовинном Октябрьского района охотинспектор задержал пятерых браконьеров, которые разделывали тушу лебедя. Рядом были обнаружены шкуры еще двух краснокнижных птиц. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, убийцам животных грозит штраф в 25 тыс. рублей за каждую добытую особь, сообщили сегодня, 18 апреля, в министерстве экологии Челябинской области.

Преступление было выявлено в ходе планового рейда. У браконьеров при осмотре были обнаружены топор и ножи, испачканные, предположительно, в крови лебедей. На место оперативно выехали сотрудники следственной группы Октябрьского УМВД, которые задержали нарушителей.

В Минэкологии региона напомнили, что лебеди занесены в Красную книгу Челябинской области, охота на них категорически запрещена.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что 7 апреля на Южном Урале начался сезон охоты на пернатую дичь. В регионе разрешено добывать селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева, а также вальдшнепа.