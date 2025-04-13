Бойцы войск противовоздушной обороны отмечают профессиональный праздник

В этом году уже в пятидесятый раз

Ежегодно во второе воскресенье апреля в России чествуют военнослужащих войск противовоздушной обороны — тех, кто надежно и самоотверженно оберегает небо страны. В этом году праздник выпадает на 13 апреля и отмечается в пятидесятый раз.

Изначально в Российской империи появились наземные подразделения для противовоздушной обороны — произошло это в конце 1914 года. Бойцы использовали пулеметы и легкие пушки. Но уже тогда они показали свою эффективность, и уже в Советской России были созданы постоянные войска противовоздушной обороны.

С того времени и до сих пор они всегда находятся на боевом посту и готовы в любое мгновение дать отпор агрессии и защитить населенные пункты, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня бойцы ПВО с честью выполняют ответственные боевые задачи в ходе специальной военной операции, проявляют отличную выучку, решительность и профессионализм, всеми силами приближают победу российской армии»,— добавил глава региона.

Алексей Текслер поблагодарил военнослужащих ПВО за доблестный ратный труд и верность воинскому долгу, а также пожелал крепкого боевого духа.