Бойцы СВО смогут проходить реабилитацию в Златоусте и Магнитогорске

Точки сконцентрируются на предоставлении медицинской помощи и льгот

В Златоусте и Магнитогорске откроются филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Здесь можно будет получить комплексную поддержку: юридическую консультацию, помощь в оформлении льгот или терапию с психологом. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Важным направлением работы будет предоставление медицинской помощи. Сейчас такой центр открыт в Челябинске. В нем есть современное медицинское отделение с тренажерами, программа «Школа ходьбы», физиотерапия, лечебный массаж. Курс реабилитации уже прошли 156 бойцов.

«Помощь в центре — это не просто набор услуг. Это путь, который мы проходим вместе с каждым бойцом. Важно, чтобы человек снова обрел опору, начал строить планы, добивался успеха. И мы будем продолжать эту работу для каждого, кто в ней нуждается»,

— поделился Алексей Текслер.

Помимо медицины, центр оказывает всестороннюю поддержку для возвращения к нормальной жизни. Для отработки бытовых навыков оборудованы тренировочные зоны с макетами квартиры и городской среды, где можно научиться безопасно пользоваться кухней, ванной комнатой и общественным транспортом. Работает пункт бесплатной выдачи технических средств реабилитации, предлагающий более 50 наименований изделий: от трости до специальных приборов.

Также важной работой центра является содействие в трудоустройстве. Через партнерство с работодателями и организацию ярмарок вакансий более 130 человек смогли найти новую работу. Также в центре действуют клубы по интересам, проводятся спортивные и семейные мероприятия.