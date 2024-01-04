Бойцы СВО прочитали новогоднее стихотворение челябинского журналиста Кирилла Бабушкина

Военнослужащие записали ролик, который разлетелся по социальным сетям

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Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка записали видео, на котором прочитали строки челябинского журналиста Кирилла Бабушкина.

«Это стихотворение я написал еще в прошлые новогодние каникулы, а выложил на свою страницу в середине декабря. Строки на видео перед праздником прочитал мой сын-школьник, прислал мне. Как раз во время просмотра мне позвонил отец и рассказал, что в Сети нашел новогодний ролик, записанный бойцами СВО», — рассказал Первому областному информагентству Кирилл Бабушкин.

Ранее Кирилл работал в редакции ИА «Первое областное», а сейчас сам является участником специальной военной операции.