Бойцы СВО приложились к мощам апостола Андрея Первозванного, привезенным из Челябинска

Святой считается небесным покровителем Руси

Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков привез в Донбасс в зону спецоперации ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного. Военнослужащие приложились к святыне и помолились перед ней, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Известно, что частица мощей святого была подарена Троицкому храму Челябинска в конце XIX века. Андрею Первозванному, который считается покровителем Руси, обычно молятся об успешной обороне страны, здоровье и прочем.

В епархии отметили, что постоянно помогают своим землякам, находящимся в зоне СВО. Только в 2023 году верующие отправили военнослужащим более 175 тонн гуманитарного груза. Кроме того, южноуральские священники регулярно ездят в Донбасс, чтобы подбодрить и помолиться за бойцов.