Бойцы СВО получили первые посылки на средства, собранные в рамках марафона «Все для Победы!»

К танкистам 6‑го полка прибыл КАМАЗ с оборудованием и подарками

Активисты челябинского отделения Народного фронта начали отправку в зону специальной военной операции гуманитарной помощи, собранной в рамках марафона «Все для победы!», организованного совместно с медиахолдингом «Первый областной». Первые посылки доставлены 6-му гвардейскому танковому полку чебаркульской дивизии, сообщает пресс-служба реготделения ОНФ.



«Эта отправка получилась объемной и разнообразной по наполнению. В нее вошли инструменты, одежда, продукты, кабели, тросы для транспортировки военной техники и многое другое. Это — часть того, что мы собрали в рамках марафона «Народный фронт. Всё для победы!», который организовали совместно с медиахолдингом „Первый областной“», — рассказали в исполкоме Народного фронта.

Напомним, акция «Народный фронт. Все для победы!» прошла в Челябинской области 13—23 февраля. В День защитника Отечества она завершилась пятичасовым телемарафоном на канале ОТВ.

В рамках марафона удалось собрать более 14 миллионов рублей: 8,7 миллиона жители Челябинской области перевели на спецсчет, на оставшуюся сумму принесли самых разных вещей — продуктов, медикаментов, амуниции и обмундирования, различного походного и армейского оборудования.

Активисты ОНФ доставили первый КАМАЗ с посылками в расположение 6-го танкового полка в зоне СВО. Гуманитарную помощь получили военнослужащие танкового батальона, рот разведки и управления. Женщинам из медицинской роты полка привезли подарки к 8 Марта.

В ответ бойцы передали южноуральцам видеописьма со словами благодарности.