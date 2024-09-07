Бойцы СВО из Челябинской области проголосовали на своих позициях

Военнослужащие принимали участие в выборах дистанционно

Бойцы СВО из Челябинской области уже проголосовали на своих позициях. Об этом журналисту медиахолдинга «Первый областной» рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын.

«Голосовать могли те, у кого есть смартфон. Участие в выборах они принимали дистанционно. К нам обратились командиры одной из воинских частей, где служат порядка 370 южноуральцев. Мы организовали для них специальный участок 2060», — пояснил Голицын.

Бойцы голосовали на территории воинской части, причем досрочно. Но результаты их выбора будут озвучены только 8‑го числа, после 20:00, когда закроются все избирательные участки Челябинской области.