Бойцы СВО из Челябинской области приближают победу, используя наземный дрон

Да, и такие существуют

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Военнослужащие СВО из Челябинской области используют на поле боя наземный дрон «Варан». Эта уникальная машина имеет несколько назначений, причем не только боевых: с ее помощью парни оказали на врага мощное психологическое воздействие. Подробнее о дроне и интересной истории с передовой рассказал руководитель челябинского отделения Народного фронта Денис Рыжий.

«Варан» — наземный беспилотник на гусеничном ходу и с пультом управления. Бойцы часто используют его для установки стационарного вооружения, особенно при штурмах. А еще наземный дрон может тянуть за собой волокуши. И это лишь часть его преимуществ.

Не так давно южноуральские смекалистые бойцы использовали дрон для психологического давления на врага:

«Шло серьезное противостояние, враг находился напротив лесопосадки. Наши парни поставили на установку громкоговоритель и, проезжая вдоль лесопосадки, просто призывали врага сдаться»,— рассказал Денис Рыжий.

По его словам, такое психологическое воздействие иногда оказывает не меньшую пользу, чем какое-либо вооружение.