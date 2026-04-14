Бойцы СВО и их родные могут подать комплексный запрос в МФЦ Челябинской области

За одно обращение будут заполнены заявления на все меры поддержки

В Челябинской области участники спецоперации и члены их семей могут воспользоваться сервисом «Комплексный запрос» в МФЦ. Новый формат позволяет за одно обращение отправить заявления на все положенные меры поддержки и не тратить время на несколько посещений центра «Мои документы».

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, инициативу реализовали в рамках системной работы по улучшению качества и удобства предоставления госуслуг.

Напоминаем, что участники СВО, как и другие льготные категории граждан, могут получить консультацию вне очереди. Для этого нужно обратиться к работнику зоны информирования в МФЦ и предъявить документы.

Уже 6 тысяч бойцов СВО и их близких оформили меры поддержки через МФЦ.

Кроме того, все южноуральцы могут записаться в центр «Мои документы» через чат-бота в мессенджере MAX. Инструкция как подключить бота — по ссылке.