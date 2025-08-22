Бойцы рассказали о ценности флага России в зоне СВО

Военнослужащие считают, что триколор — это символ могучей державы и многонациональности нашей страны

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» рассказали, что для них значит триколор, сообщает башинформ.ру.

Бойцы отметили, что флаг является не просто официальным символом, а олицетворением гордости и преданности Родине, а также символом многонациональности, независимости и свободы страны.

Военнослужащие подчеркнули, что триколор воплощает лучшие качества современного человека, такие как честность и справедливость. Красный цвет флага символизирует отвагу, синий — верность, правду и небо, а белый — чистоту совести и мир. Они выразили надежду, что флаг России будет известен как символ мощной державы, и пожелали, чтобы он гордо развевался на ветру, а удача сопутствовала всем жителям республики на их жизненном пути.