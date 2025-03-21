Бойцы на передовой получили спецоборудование, купленное на средства 8‑летней девочки из Челябинска

Для юной челябинки пришла видеоблагодарность из Макеевки

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Боец с позывным «Немец» записал видео с благодарностью девочке из Челябинска, которая отдала накопленные деньги, чтобы спасти жизни солдат. Записью поделился Народный фронт.

Напомним, восьмилетняя Аня, которая мечтает стать пианисткой и копит деньги на инструмент, передала накопленные 10 тысяч рублей бойцам на СВО, когда узнала, что друг ее отца пропал «за ленточкой».

«Чтобы больше никто не терялся, я решила отдать свои деньги», — рассказала Аня.

Поступок ребенка поддержали родственники, соседи и друзья семьи. Все вместе они собрали почти 200 тысяч рублей, которые пошли на покупку системы РЭБ в рамках сбора Народного фронта «Всё для Победы!».

«Помощь от Ани дошла на передовую: парням доставили систему РЭБ (как Аня и хотела), анализатор дронов „Булат“ от ООО „Южуралпрогресс“, специальную помощь от завода „Турбина“ и продукты», — говорят в Народном фронте.