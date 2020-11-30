«Жаркие» выходные выдались у бойцов Миасского пожарно-спасательного гарнизона

Сотрудники МЧС справились с семью возгораниями за прошедшие 2 дня.

Бойцы Миасского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали семь возгораний за минувшие выходные. Среди них было несколько пожаров в частных жилых домах, в банях, а также загоревшийся на трассе автомобиль.

Одно из возгораний охватило деревянную баню в деревне Половинка Чебаркульского района 29 ноября.

«Ликвидировать возгорание отправились 3 красные автоцистерны. В результате происшествия пострадали кровля, перекрытие и стены строения. Человеческих жертв и травм не зафиксировано. Специалисты не исключают, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.

Еще один пожар охватил перекрытия кирпичного жилого дома в селе Боровое.

«Жильцы вовремя заметили возгорание и покинули опасное строение. По предварительным данным, причиной пожара явилось неправильное устройство или неисправность печи. В результате пожара повреждено лишь перекрытие строения. Ликвидировали происшествие специалисты 48-й пожарно-спасательной части», — отметили в ведомстве.

Пожары не обошли и Миасский городской округ. Два возгорания в банях пришлось ликвидировать подразделениям пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, оба пожара могли начаться из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей.