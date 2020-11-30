Бойцы Миасского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали семь возгораний за минувшие выходные. Среди них было несколько пожаров в частных жилых домах, в банях, а также загоревшийся на трассе автомобиль.
Одно из возгораний охватило деревянную баню в деревне Половинка Чебаркульского района 29 ноября.
«Ликвидировать возгорание отправились 3 красные автоцистерны. В результате происшествия пострадали кровля, перекрытие и стены строения. Человеческих жертв и травм не зафиксировано. Специалисты не исключают, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.
Еще один пожар охватил перекрытия кирпичного жилого дома в селе Боровое.
«Жильцы вовремя заметили возгорание и покинули опасное строение. По предварительным данным, причиной пожара явилось неправильное устройство или неисправность печи. В результате пожара повреждено лишь перекрытие строения. Ликвидировали происшествие специалисты 48-й пожарно-спасательной части», — отметили в ведомстве.
Пожары не обошли и Миасский городской округ. Два возгорания в банях пришлось ликвидировать подразделениям пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, оба пожара могли начаться из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей.