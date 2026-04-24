Бойцы из Каслей и Снежинска возвращаются на Родину после обмена пленными

Всего в Россию привезут 193 военнослужащих

В результате состоявшегося обмена пленными 193 российских военнослужащих возвращаются на Родину. Среди них — двое жителей Челябинской области, которые скоро воссоединятся со своими семьями. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

43-летний контрактник из города Касли находился в плену с ноября 2024 года. Его супруга и дочь неоднократно обращались за помощью, не теряя надежды. В 2025 году через Международный комитет Красного Креста (МКК) им пришла трогательная весточка:

«Здравствуй, родная! Как у тебя дела? У меня вроде бы все нормально, пока жив, держусь. Передавай всем огромный привет. Я так соскучился по тебе, солнышко, — все бы отдал, чтобы увидеть и обнять тебя! Надеюсь, это скоро произойдет».

Эти строки стали для семьи опорой в трудное время.

Второй вернувшийся — 50-летний мужчина из Снежинска, отец двоих детей. Он находился в плену свыше трех лет, переживая один из самых тяжелых периодов в жизни.

«В обоих случаях работа по обращениям велась в тесном сотрудничестве с федеральным Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой; мы регулярно поддерживали связь с близкими мужчин. И сегодня мы искренне разделяем их счастье. Спасибо всем, кто приложил огромные усилия, чтобы сыновья и отцы вернулись на родную землю!»— отметила Юлия Сударенко.