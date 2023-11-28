Бойцы из Челябинской области получили квадрокоптеры и тепловые монокуляры

В зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза

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Не прекращается формирование гуманитарного груза военнослужащим из Челябинской области в зону СВО и мирным жителям Донбасса. На этот раз бойцы 19-го танкового полка и именного батальона «Южный Урал» получили квадрокоптеры, тепловые монокуляры, планшетные компьютеры, электрогенераторы, бензопилы, наборы инструментов, различные бытовые принадлежности, аптечки. Министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина рассказала о поставке груза.



«Передали нашим ребятам спецоборудование, необходимое сегодня в зоне СВО. Необходимое имущество закупается по заявкам воинских частей и передается нашим военнослужащим. В ближайшее время дополнительно будут переданы радиостанции „Гранит“»,

— сообщила министр Светлана Костина.

Бойцы прислали короткое видео, в котором поблагодарили руководство и жителей Челябинской области за оказанную помощь. Напомним, сегодня в Народном фронте рассказали, как шестилетний южноуралец приготовил 145 банок тушенки для военных.