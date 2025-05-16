Бойцы и ветераны СВО могут освоить IT‑сферу по возвращении со службы

В Челябинской области им готовы всецело помочь в реабилитации и адаптации к мирной жизни

В Челябинске состоялся круглый стол «Интеграция участников СВО в IT-сообщество региона». Эксперты, представители общественных организаций и IT-компаний обсудили возможности профессиональной переподготовки, трудоустройства и механизмы, обеспечивающие эффективную социальную адаптацию.





IT-отрасль постоянно растет и развивается, поэтому она может стать надежной опорой в новой профессиональной жизни.



«В IT найти себя может практически каждый. Мы уже давно работаем с населением, и сегодня хотелось бы от вас получить обратную связь. Что нужно ребятам, которые возвращаются в мирную жизнь после службы на СВО, что они хотят получить, какие компетенции, какие знания для того, чтобы адаптироваться к новой жизни», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов.

Среди возможных вариантов развития цифровых навыков и получения новых компетенций — интернет-маркетинг, цифровой дизайн, нейросети с нуля и другие направления.



Алексей Рожков – участник спецоперации. Был в городах Мелитополе, Мариуполе, Бердянске. В ходе боев за Мариуполь при выполнении боевой задачи был тяжело ранен, комиссован по состоянию здоровья. Награжден боевыми медалями и знаками отличия. После возвращения с СВО начал активно заниматься общественной деятельностью. В рамках круглого стола предложил активно развивать сферу БПЛА.





«Это личная инициатива. Мне самому это нравится. Обучался по этому направлению, получил диплом», — говорит Алексей Рожков.

Сейчас сфера БПЛА активно развивается и на рынке труда много предложений по этому направлению от работодателей.



«Главное для нас сейчас — дать информацию в массы, что у нас есть такая возможность обучать ребят по разным направлениям IT-сферы. Возьмем качественный запрос от людей, что им интересно в этом направлении, а дальше будем работать над этим», — отметил Алексей Рожков.

В мирной жизни Алексей — участник федеральной программы «Время героев», а сейчас участвует в программе «Герои Южного Урала», которая проводится по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



«Я вижу в этом свой потенциал и смысл — помогать людям и развиваться в этой сфере», — говорит он.

Программа «Герои Южного Урала» направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.