Бойцы дивизиона «Черные ножи» прошли обряд богослужения в Чебаркуле

Рождественскую литургию для них провели в храме Преображения Господня

В храме Преображения Господня военного городка Чебаркуль в Челябинской области прошло праздничное богослужение, посвященное Рождеству Христову. Литургия была организована для офицеров и солдат легендарной дивизии «Черные ножи» и собрала около трехсот человек, сообщает пресс-служба челябинской митрополии.

Богослужение возглавил руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Егоров. Ему сослужили иерей Роман Ковригин и помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими иерей Илия Шамрай.

Отличительной чертой службы стал ее миссионерский формат. Священнослужители в ходе литургии поясняли собравшимся смысл и значение происходящих священнодействий. Этот подход призван помочь тем, кто только начинает свой путь в вере, глубже понять суть богослужения.

«Желаю каждому из вас ощутить живую встречу с Богом, которая происходит в сердце и определяет дальнейший жизненный путь человека», — обратился к воинам в своей проповеди протоиерей Димитрий Егоров.

Он также поздравил всех с праздником Рождества. По окончании службы 160 человек приступили к Таинству Святого Причастия. Проведение специальных служб для военнослужащих уже стало доброй традицией в Чебаркуле, укрепляя духовные связи между Русской Православной Церковью и защитниками Отечества.