Бойцы дивизии «Уральская броня» передали привет южноуральцам

Они также поблагодарили за поддержку

Зенитчики дивизии «Уральская броня» передали привет южноуральцам с передовой. Также они выразили благодарность Народному фронту Челябинской области за оказанную гуманитарную помощь.

«Для нашего подразделения были приобретены две портативные электростанции, благодаря которым мы можем заряжать нашу радиостанцию. У нас есть связь и свет», — отмечают бойцы.

Напомним, отделение Народного фронта ведет постоянный сбор гуманитарной помощи для земляков, находящихся в зоне проведения СВО.

Им сейчас необходимы генераторы — дизельные и бензиновые, радиостанции, средства РЭБ, бензопилы, квадрокоптеры разных видов, тепловизионные прицелы, цифровые бинокли, маскировочные сети, спутниковая связь.