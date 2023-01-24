Бойцы челябинца Юрия «Ангела» Гагарина задержали в зоне СВО украинских диверсантов

Двое переодетых в российскую военную форму мужчин изображали блокпост на дороге в ДНР

Командир донецкого полка морской пехоты «Апостол» из Челябинска Юрий Гагарин, известный по позывному «Ангел», рассказал, как в зоне СВО наши бойцы задержали и обезоружили диверсионно-разведывательную группу противника, сообщает телеграм-канал «Собственный корреспондент».

По словам Гагарина, два переодетых бойца в форме российских военных и с нашим оружием, вероятно, хотели найти на дороге транспорт.

Командир полка «Апостол» поделился, что двое диверсантов родом из Житомирской области стояли на повороте дороги и останавливали проезжающие машины.

«Пытались таким образом найти себе транспорт для дальнейшего перемещения», — предположил «Ангел».

Один из местных гражданских все-таки заподозрил неладное, поскольку раньше этих людей здесь не видел. Российские военные задержали диверсантов.

Добавим, что Юрий Гагарин находится в зоне СВО с весны 2022 года. Он возглавил батальон народной милиции ДНР «Апостол», который недавно стал полком.