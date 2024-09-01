Командование войсковой части выразило благодарность участнику СВО, жителю Октябрьского района Александру Ефремову за отличную службу. Как отметил командир части, он показал себя надежным боевым товарищем, уверенно владеет оружием и достойно ведет себя при выполнении боевых задач, передает газета «Октябрьская искра».
Командир части также попросил сообщить об этом семье бойца и его трудовому коллективу по месту работы — а до СВО он трудился дояром в СПК «Подовинное». Кроме того, он рекомендовал обратить внимание на Александра Ефремова при формировании кадрового резерва страны из лучших участников спецоперации.
Известно, что 34-летний житель Челябинской области не проходил срочную службу по медицинским показаниям, хотя очень хотел служить в рядах российской армии. С самого начала СВО он следил за ее ходом, а в апреле этого года подписал контракт с Минобороны РФ. В июле он получил ранение и сейчас лечится в госпитале.