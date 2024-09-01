Бойцу СВО из Челябинской области выразили благодарность за отличную службу

Александра Ефремова рекомендовали включить в кадровый резерв из лучших участников спецоперации

Командование войсковой части выразило благодарность участнику СВО, жителю Октябрьского района Александру Ефремову за отличную службу. Как отметил командир части, он показал себя надежным боевым товарищем, уверенно владеет оружием и достойно ведет себя при выполнении боевых задач, передает газета «Октябрьская искра».

Командир части также попросил сообщить об этом семье бойца и его трудовому коллективу по месту работы — а до СВО он трудился дояром в СПК «Подовинное». Кроме того, он рекомендовал обратить внимание на Александра Ефремова при формировании кадрового резерва страны из лучших участников спецоперации.

Известно, что 34-летний житель Челябинской области не проходил срочную службу по медицинским показаниям, хотя очень хотел служить в рядах российской армии. С самого начала СВО он следил за ее ходом, а в апреле этого года подписал контракт с Минобороны РФ. В июле он получил ранение и сейчас лечится в госпитале.