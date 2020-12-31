«Боялись, что ходить не будет»: подарок губернатора поможет окрепнуть малышу из Челябинска

Спортивный комплекс нужен маленькому Салавату для реабилитации

Трехлетний мальчик Салават из Челябинска получил долгожданный новогодний подарок от губернатора Алексея Текслера. Это спортивный комплекс, который необходим ребенку для дальнейшей реабилитации.

«Малыш родился раньше срока. За его жизнь боролись врачи. Были опасения, что Салават не сможет ходить. Но семье удалось поставить парнишку на ноги. Сейчас он очень подвижный ребенок. Домашний спортивный комплекс поможет ему в дальнейшей реабилитации», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Шар с желанием Салавата Алексей Текслер снял с елки в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» во время командировки в Москву.