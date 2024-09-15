Бортпроводница из Миасса поборется за звание «Королевы неба»

Девушка успешно прошла все этапы международного конкурса «Топ стюардесс»

34-летняя бортпроводница из Миасса Светлана Шабалина прошла в финал международного конкурса красоты «Топ стюардесс-2024». Девушка поборется за корону в номинации «Королева неба», сообщили организаторы конкурса.

Уроженка Челябинской области работает старшим бортпроводником в авиакомпании «Азур Эйр». Она помогает пассажирам чувствовать себя на борту комфортно и безопасно, и, по словам Светланы, ей это удается.

Кроме того, Светлана Шабалина пишет стихи, создает авторские кожаные сумки и аксессуары. А еще она — кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону.

«Я — целеустремленная и уверенная в себе, в своих знаниях и опыте. Я — обладатель золотой медали „за особые успехи в учении“, диплома с отличием, звания „кандидат в мастера спорта“ по лыжным гонкам и биатлону, что говорит о том, что я не привыкла сдаваться и иду до конца. Я постоянно развиваюсь, ищу новые направления и ценю свою профессию в любом проявлении»,— говорит финалистка конкурса.

Девушка признается, что много общается с людьми, ей это нравится, и от конкурса она ждет именно атмосферу общения и знакомств. Но не менее важен для Светланы и вдохновляющий процесс, а также атмосфера.

Финал конкурса пройдет 23 октября в Москве.