Бороться со стрессом Путину помогают чувство долга и самосовершенствование

Глава государства ответил на несколько личных вопросов от граждан

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов личного характера, в том числе рассказал, что ему помогает бороться со стрессом, неизбежным при такой напряженной работе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Чувство долга. Это я могу сказать безо всякого пафоса. Нужно выбрать то, что для тебя главное, и уверенно двигаться к своей цели. Нужно просто быть уверенным в том, что ты делаешь. А я — уверен»,— сказал, в частности, Владимир Путин.

Он также рассказал, что нельзя прекращать самосовершенствование.

Помимо этого люди спрашивали главу государства о том, как он посоветует россиянам встретить Новый год и даже какие сладости он любит.