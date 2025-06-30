Бороться с онкологией в Челябинской области помогают тьюторы

Алина Семьянинова поддерживает семьи, где болеют дети

Челябинка Алина Семьянинова помогает семьям, столкнувшимся с онкологией, бороться с болезнью. Иногда поддержка тьютора для людей так же важна, как поддержка врачей.

Алина — тьютор в благотворительном движении «Искорка Фонд». Практически каждый день она приходит в отделение онкогематологии Челябинской областной детской больницы, чтобы познакомиться с новыми пациентами.

«Знакомлюсь и сразу дарю им подарки: уютный плед, игрушку или набор для творчества для ребенка — это помогает наладить контакт. И обязательно — брошюру про возможную помощь от „Искорки“», — рассказывает Алина.

В январе 2024 года Алина познакомилась с семьей Айгизы. Девочка попала в клинику с онкозаболеванием. А спустя еще год мама девочки обратилась за помощью в «Искорку».

После тяжелого курса химиотерапии девочке предстояла трансплантация костного мозга в Екатеринбурге. Женщина попросила найти дочке сиделку, ведь, помимо девочки, в семье есть младшие дети — мама Айгизы не могла оставить их дома.

Чтобы обеспечить Айгизе уход в стационаре, тьютор обзвонила несколько патронажных служб, узнала расценки и условия работы сиделок, провела собеседование с несколькими претендентками, заключила договор на работу сиделки и познакомила ее с семьей пациентки.

В больнице девочка получала поддержку тьютора. Алина Семьянинова постоянно держала связь с врачами, мамой, психологами и патронажными службами. В итоге в 2025 году Айгизе в больнице Екатеринбурга успешно провели трансплантацию костного мозга. Донором стал брат девочки. Семья надеется, что Айгиза пойдет на поправку.

«Сопровождение тьютора — это жизненно важная поддержка для семей. Особенно ценна эта работа, когда семья несет двойную нагрузку: заботу о ребенке, проходящем тяжелое лечение, и обязанности перед другими детьми. Тьютор помогает не потерять фокус на главном — на выздоровлении ребенка и становится опорой и источником надежды для всей семьи», — говорят о работе тьюторов в «Искорке».

В Челябинске футболисты собрали за день 140 тысяч рублей для подростков, больных онкологией.