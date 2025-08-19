Борис Горлач назначен зампредседателя Седьмого кассационного суда в Челябинске

Где еще в регионе утвердили новых судей и заместителей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и их заместителей в Челябинской области. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Заместителем председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции на шестилетний срок полномочий назначен Борис Горлач. Это уже второй срок: впервые на эту должность он был назначен в 2019 году.

Заместителем председателя Арбитражного суда Челябинской области поставлен Игорь Костылев. Свою трудовую деятельность в этом суде он начал в 2006 году.

Зампредседателя Златоустовского городского суда назначен Александр Максимов, Копейского городского суда — Елена Цивилева, Озерского городского суда — Диана Хакимова.

Председателем Коркинского городского суда Владимир Путин поставил Наталью Швайдак, судьей Карталинского городского суда — Ирину Воликову, судьей Ленинского районного суда Челябинска — Вадима Абдуллина.