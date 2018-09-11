/ Борис Дубровский за чашкой чая пообщался с Алексеем Венедиктовым

Губернатор обсудил вопросы развития области с одним из самых авторитетных журналистов России.

Сегодня, 11 сентября, в Челябинске стартовал крупный медиафорум, на который прибыли известные журналисты, продюсеры, режиссеры, блогеры. Столица Южного Уралавпервые принимает всероссийский форум, где все представители СМИ обсуждают, как будут работать в ближайшее время, делятся наблюдениями и рассказывают о последних новинках в медиа. В числе почетных гостей главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Губернатор Борис Дубровский лично встретился с известным журналистом, чтобы обсудить важные для развития региона вопросы.

Отметим, эта беседа должна была состоятся еще в декабре прошлого года, но не ее отменили из-за командировки губернатора. Тогда Венедиктов намеревался взять интервью у Бориса Дубровского. В этот раз Алексей Венедиктов и глава региона пообщались за чашкой чая. Речь шла об экологии, о развитии Челябинской области, а также об общих знакомых в Москве.