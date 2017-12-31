/ Борис Дубровский пожелал южноуральцам светлых дней и больших достижений в новом году

Вместе с губернатором регион поздравила собака — символ наступающего года.

Новогоднее поздравление для жителей Южного Урала подготовил губернатор Борис Дубровский. На пороге в 2018 год глава региона поблагодарил каждого южноуральца за работу на благо малой родины и пообещал, что в следующем году достижений будет еще больше.

Дорогие земляки, южноуральцы! Поздравляю вас с Новым 2018 годом! Челябинская область входит в него достойно, с хорошей экономической динамикой, масштабными социальными и экологическими программами. Признателен всем южноуральцам за большой созидательный труд. Новый год будет насыщен политическими событиями и обязательно станет годом больших достижений, воплотит в жизнь многие начинания, даст старт новым проектам. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных и светлых дней, царит мир, достаток, уважение и взаимная поддержка! Желаю вам крепкого здоровья и душевной теплоты, успехов и благополучия. С праздником, дорогие земляки! С Новым годом! — поздравил Борис Дубровский.

Помня, что по китайском календарю, 2018 год является годом собаки, губернатор выбрал себе в напарники служебную полицейскую овчарку Тору. Она станет символом года на Южном Урале.