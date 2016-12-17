Борис Дубровский открыл Чемпионат России по фигурному катанию

В Челябинске официально дан старт федеральным соревнованиям.
22 декабря в ледовой арене «Трактор» прошло грандиозное открытие Чемпионата России по фигурному
Яркое и зрелищное шоу стало точкой отсчета со старта Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Световое театрализованное шоу, посвященное красоте и богатству Южного Урала, завершилось выходом двух пингвинов на лед. Также спортсменов, прибывших в столицу Южного Урала на соревнования, поприветствовал губернатор Челябинской области. Губернатор пожелал участникам спортивной удачи.
— Для нас это большая честь — принимать главный чемпионат страны. Это фантастически красивый вид спорта. Мы никогда не сомневались, что российские фигуристы — сильнейшие в мире. И у нас есть отличный повод убедиться в этом еще раз. Пусть челябинский лед станет для участников Чемпионата счастливым. Желаю участникам большой спортивной удачи. А зрителям — прекрасного настроения и чувства гордости за наших фигуристов, — отметил Борис Дубровский на церемонии открытия чемпионата.
Торжественное мероприятие посетил и президент российской федерации фигурного катания. Александр Горшков остался доволен организацией Чемпионата в Челябинске. По его словам, спортсменов, несмотря на холодную погоду, встретили тепло и радушно.
— Челябинская область имеет богатые традиции в фигурном катании. Здесь работают и продолжают работать талантливые и очень профессиональные тренеры. Несмотря на холодную погоду, которой Южный Урал встретил спортсменов, тренеров и фигуристов согревает радушный прием и внимание организаторов и любителей фигурного катания. Челябинск организовал чемпионат на высочайшем уровне, — сказал президент российской федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков.
Напомним, смотреть прямую трансляцию соревнований можно на нашем сайте в разделе «Онлайн ТВ».
Фото: gubernator74.ru