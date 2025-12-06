Борьбу с фейками в медиаиндустрии обсудили на конгрессе НАТ в Москве

Спикерами выступили руководители телеканалов, депутаты и другие эксперты

В российской столице в технопарке «Сколково» в 29-й раз прошел Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Эксперты, среди которых представители Минцифры, Госдумы, руководители федеральных и региональных телеканалов, обсудили вызовы и возможности в медиаиндустрии в 2026 году, сообщили организаторы.

На пленарных заседаниях конгресса участники НАТ разобрали лучшие кейсы региональных телеканалов, проанализировали технологии для роста каналов, обсудили борьбу с фейками, задачи патриотического контента и многое другое.

Гостями и спикерами выступили директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина, депутат Госдумы Евгений Ревенко, генеральный директор ГТРК в Луганской Народной Республике Елена Прасолова и многие другие, в том числе зарубежные эксперты.

Сотрудники медиахолдинга «Первый областной» — частые гости мероприятий НАТ.

«Мы являемся членами НАТ и постоянными участниками Школы НАТ. Наши специалисты участвуют в мероприятиях ассоциации и как спикеры, и как ученики»,— поделилась Марина Тимофеева, заместитель генерального директора медиахолдинга по маркетингу и ТВ-контенту.

Также на конгрессе в 13-й раз вручили премию имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения.