/ 366 новогодних елок срубили «черные» дровосеки в южноуральских лесах

Лесники и полиция начали борьбу с нарушителями.

За месяц до Нового года в южноуральских лесах успели вырубить 366 хвойных деревьев. Вырубка проходила незаконно, и причинила большой ущерб лесничествам. Некоторых черных лесорубов удалось поймать. Например, сотрудники ДПС в Ашинском районе, остановив грузовик, обнаружили в кузове 86 молодых хвойных деревьев. Ущерб от незаконной вырубки превысил 128 тысяч рубей. Аналогичным образом дровосеков-нарушителей задержали на перевале Уреньга.



Была задержана «Газель», в которую производилась загрузка 49 пихт. Заготовка осуществлялась при помощи лестницы длинной 8 метров и ручной пилы, спиливались вершинки растущей пихты на высоте 7–8 метров. По результатам перечета и составления акта о нарушении лесного законодательства установлено: повреждение деревьев породы пихта — спилены вершинки, не влекущее прекращение роста, в количестве 45 штук, ущерб составил 22512 рублей и незаконная рубка пихт — спилены под корень, в количестве четырех штук, ущерб составил 4380 рублей. — рассказали в Златоустовском лесничестве.

234 пихты вырубили в Усть-Катавском районе. Из-за этих случаев в лесах региона уже стартовала новогодняя компания. Контроль за рубкой и незаконным вывозом хвойных ведут лесники и наряды ДПС.

Каждым фактом незаконной вырубки занимается полиция. В районных отделах МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела и передаче его следователям.



Главное управление лесами Челябинской области напоминает: за самовольно срубленные хвойные деревья грозит административная ответственность. Граждане выплачивают штраф до 4 тысяч рублей, должностные лица — до 40 тысяч рублей, юридические лица — до 300 тысяч. Использованная при этом техника конфискуется.



В уголовную плоскость дело переходит, если лесничеству нанесен ущерб на или более 5 тысяч рублей. Возбуждается уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Нарушителям в таком случае грозит до 6 лет заключения.