Большой салют запустят в Челябинске в День Весны и Труда

Медиахолдинг ОТВ будет вести прямую трансляцию

Сегодня, 1 мая, в Челябинске на набережной реки Миасс запустят фейерверк. Праздничный салют прогремит над городом в связи с празднованием Дня Весны и Труда и присвоением Челябинску звания «Город трудовой доблести».

Запускать фейерверк начнут в 21:00. Посмотреть на салют можно будет около торгового центра «Набережный». Если же из дома выходить не хочется, то есть возможность увидеть фейерверк онлайн: медиахолдинг ОТВ будет транслировать праздничный салют.

Напомним, в связи с запуском фейерверка в центре Челябинска с 20:00 до 22:00 будет ограничено движение по следующим улицам: проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга, Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы, улица Труда от улицы Российской до улицы Энгельса, улица Братьев Кашириных от улицы Российской до Краснознаменной и улица Кирова на участке от проспекта Победы до улицы Труда.