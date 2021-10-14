Большое родительское онлайн-собрание пройдет в Челябинской области 14 октября

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В четверг, 14 октября, на Южном Урале пройдет большое родительское онлайн-собрание. Его проведут представители Минобра области, полиции и Минздрава, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».

Встреча будет посвящена безопасности детей в школе. Спектр вопросов довольно широкий: это кибербезопасность в Сети, поддержание физического и психологического здоровья, профилактика детского травматизма на дорогах.

В мероприятии примут участие:

— первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова;

— главный врач «Челябинского областного центра медицинской профилактики» Ольга Агеева;

— методист Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» Дмитрий Семкин;

— заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Аркадьева;

— председатель Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей Челябинской области», психолог Елена Сыркина.

Кроме того, представитель «Ростелекома» Олег Седов расскажет об уловках кибермошенников, а также о том, как распознать фишинговую ссылку и противостоять психологическому давлению злоумышленников.

Родительское онлайн-собрание начнется в 16:00 в четверг, 14 октября. Мероприятие бесплатное. Подключиться можно по этой ссылке.