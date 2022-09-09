Большинство жителей Херсонской и Запорожской областей высказались за вхождение в состав РФ — ИНСОМАР

Жители обоих регионов готовы проголосовать на референдуме за будущее с Россией

71% жителей Запорожья и 63% жителей Херсонской области выразили стремление стать частью Российской Федерации, следует из данных Института социального маркетинга.

В мае 2022 года под контроль российских военных полностью перешла Херсонская область. Большая часть территории Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах создали военно-гражданские администрации. Этим летом в администрациях Запорожской и Херсонской областей неоднократно заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России. Социологи выяснили отношение жителей регионов к проведению таких голосований.

6 сентября Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) провел телефонный опрос жителей Запорожья и Херсона на тему представления будущего своих областей. Полученные результаты говорят о том, что жители обеих территорий выступают за будущее в составе России. Более того, такое мнение они готовы высказать в ходе референдума.

Вхождения родного региона в состав РФ хочет 71% жителей Запорожья и 63% жителей Херсонской области. 74% проживающих в Запорожской области и 61% проживающих в Херсонской области планируют проголосовать на референдуме. И только 13% процентов опрошенных не хотят участвовать в голосовании.

Также, исходя из опросов, 84% жителей Херсонской и 88% жителей Запорожской областей положительно рассматривают возможность получения российского гражданства. Фокус-группы отметили чувство гордости при получении российских паспортов. Они оценивают это как символ принадлежности к сильному государству, способному защитить своих граждан.

Кроме того, авторы исследования считают, что в случае принятия официальных решений о датах голосования и организации активных информационных кампаний число жителей, собирающихся принять участие в референдуме, возрастет.

Похожее исследование неоднократно проводил Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). Показатель поддержки и желания присоединиться к России увеличивался с каждым разом. Устойчивую позитивную динамику показывают три ключевых индикатора: отношение к вхождению территорий в состав России, потенциальной явке в случае проведения референдума, а также возможности получения российского гражданства.