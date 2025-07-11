Большинство жителей Челябинской области считает Россию технологичной страной

Опрос проводили накануне выставки «Иннопром-2025»

Две трети жителей Челябинской области считают нашу страну высокотехнологичной. Это подтверждает исследование Центра общественного мониторинга и проектов.

В технологическом прогрессе России уверены 66% опрошенных. Три четверти удовлетворены состоянием российской науки. При этом 36,2% респондентов оценивают состояние российской науки как хорошее, тогда как 40,2% считают его средним. Только 8,7% опрошенных оценивают положение дел в науке как плохое. Около 14,9% участников исследования затруднились с ответом.

Исследование было проведено в марте 2025 года среди тысячи жителей Челябинской области. Опрос проводился с использованием методики CAPI с помощью планшетных компьютеров.

Россия ставит технологическое превосходство как приоритетную цель. Стенд Челябинской области стал ключевой площадкой для заключения соглашений и проведения презентаций. Регион планирует активное развитие промышленного сектора и туризма.

Напомним, что Челябинская область подписала более 30 соглашений на сумму более 30 миллиардов рублей. Регион подтвердил свои позиции в топ 10 рейтинга эффективности промышленной политики Минпромторга России, заняв 7-е место.

Текст: Яна Копылова