Большинство жителей Челябинской области проведут отпуск в родном регионе

Одни отправятся в походы и на дачи, другие просто будут сидеть дома

Более половины южноуральцев в этом году не планируют покидать пределы Челябинской области в свой отпуск. Дни отдыха они собираются посвятить оздоровлению, походам в горы, посещению музеев, сплавам или дачным делам. К дальним путешествиям готовятся 40% жителей региона, однако за пределы страны отправятся лишь около 7% респондентов. Таковы результаты опроса, проведенного Центром общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

Социологи опросили 1000 человек на улицах Челябинска, Магнитогорска и других населенных пунктов, включая села. Чуть более 22% участников исследования заявили, что проведут отпуск у себя дома, причем чаще всего так отвечали жители сельских территорий (что вполне ожидаемо), а также мужчины старше 65 лет. Еще примерно по 20% голосов опрошенных получили варианты с отпуском на дачах / садовых участках и поездками в пределах Челябинской области.

Самые популярные формы отдыха у последней группы респондентов — санаторно-курортное лечение (37%), посещение национальных парков и походы в горы (33,2%), культурно-познавательный туризм (22,7%) и сплавы по рекам (15,7%). Характерно, что горы и нацпарки — в топе у более чем половины респондентов в возрасте до 34 лет.

Самые популярные отпускные дестинации за пределами Челябинской области — Поволжье (18,8%), соседние регионы Урала, включая Башкирию (16,5%), Москва и Московская область (14,1%), Сибирь (14%), Санкт-Петербург (с Ленинградской областью) и Русский Север (по 10,6%).

На вопрос, сколько южноуральцы готовы потратить на отдых, 32% ответили, что от 40 тысяч рублей и более. Четверть опрошенных заявила, что их отпускной бюджет ограничен 30 тысячами рублей. Чуть более 5% сказали, что располагают суммой от 30 до 40 тысяч рублей. Уложиться в 10 тысяч надеются около 13% респондентов.