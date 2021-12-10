Большинство жителей Челябинска признались, что не боятся ездить в такси

Уровень доверия горожан к таким поездкам измерили социологи

ДТП с участием машин такси уже не редкость на дорогах Челябинска. Однако отказываться от быстрых и комфортных поездок жители города не готовы. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС, проведя опрос жителей города о безопасности местных перевозок.

Большинство горожан (55%) уверены, что на сегодняшний день пользоваться услугами такси безопасно. Это мнение характерно для молодежи в возрасте 18—24 лет и работников бюджетных организаций.

Четверть опрошенных (26,8%) придерживаются противоположного мнения: пользоваться услугами такси скорее небезопасно. Этот вариант ответа чаще выбирали горожане с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

А каждый пятый респондент (18,2%) затруднился ответить на заданный социологами вопрос. В этой группе чаще фигурируют люди старше 60 лет, безработные и временно неработающие жители города. Эти категории граждан нечасто пользуются услугами такси и не задумываются над вопросами безопасности на данном виде транспорта.

Текст: Анастасия Некрасова