Большинство южноуральцев ни разу не были у психолога

И не знают, что попасть к специалисту можно бесплатно

Большинство жителей Южного Урала никогда не пользовались услугами психологов. Об этом со ссылкой на данные социологического агентства «Вебер» сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

48% россиян считают, что обращение к специалистам в области психологии приносит пользу и помогает решить проблемы. Сегодня этой профессии доверяют 28% респондентов. По их мнению, чаще всего за помощью обращаются люди, столкнувшиеся со сложными жизненными обстоятельствами (39%) либо осознающие, что их вопрос под силу решить только специалисту (29%).

65% россиян не считают посещение психолога чем-то постыдным. Однако всего лишь 18% сами обращаются за помощью. 59% ходивших к психологам отмечают прогресс в своем состоянии.

«Чаще всего люди хотят справиться со сложными чувствами или тяжелыми эмоциональными состояниями, научиться строить отношения, улучшить климат в семье, коллективе, прожить кризисный период, скорректировать поведение, привычки, научиться радоваться жизни, улучшить ее качество», — говорит ответственный секретарь Челябинской областной общественной организации «Объединение профессиональных психологов» Елена Гудкова.



Многие жители области не знают, что услуги психологов включены в полис обязательного медицинского страхования. Еще 34% знают, что на Южном Урале есть центры бесплатной психологической помощи, но 90% из них никогда туда не обращались.

Телефон доверия ЧОЦСЗ «Семья» по вопросам психологической и юридической помощи: +7 (351) 700-17-71 (доб. 228, 238).

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: +78002000122 (круглосуточно).